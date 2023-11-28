Дочь больной раком Заворотнюк „с трудом пережила“ День матери
26 ноября отмечался День матери, но для Анны Заворотнюк, дочери известной актрисы, это печальный праздник. Пока мамочки всей страны принимали поздравления, Анна с трудом находила себе место.
Спустя сутки она признается, что не могла никого поздравить с этим светлым днем, потому что ее мама тяжело больна и в такие моменты это ощущается особенно остро.
„Вчера не было сил всех вас поздравить, для меня это очень сложный день. Желаю маме каждого из вас самого крепкого здоровья и чтобы они всегда были рядом, любите мам“, — эмоционально призналась она.
Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк уже много лет держится в тайне. Звезда сериала „Моя прекрасная няня“ пять лет борется с онкологическим заболеванием, у нее диагностировали глиобластому. С тех пор, как стало известно о болезни, актриса приняла решение не появляться на публике. Она живет в уединении вместе с мужем в коттеджном поселке. Петру Чернышеву помогает в уходе за Анастасией ее мама Валентина. Она же присматривает за маленькой внучкой Милой. Девочке в октябре 2023 года исполнилось пять лет.
Сейчас девушка живет на две страны: Россию и Арабские Эмираты. А если подписчики упрекают ее в праздной жизни, пока мать больна, Анна отвечает, что решение много путешествовать принадлежит именно актрисе. Она сама просила дочь не ставить крест на жизни.