Дочь больной раком Заворотнюк „с трудом пережила“ День матери

Спустя сутки она признается, что не могла никого поздравить с этим светлым днем, потому что ее мама тяжело больна и в такие моменты это ощущается особенно остро.

„Вчера не было сил всех вас поздравить, для меня это очень сложный день. Желаю маме каждого из вас самого крепкого здоровья и чтобы они всегда были рядом, любите мам“, — эмоционально призналась она.

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк уже много лет держится в тайне. Звезда сериала „Моя прекрасная няня“ пять лет борется с онкологическим заболеванием, у нее диагностировали глиобластому. С тех пор, как стало известно о болезни, актриса приняла решение не появляться на публике. Она живет в уединении вместе с мужем в коттеджном поселке. Петру Чернышеву помогает в уходе за Анастасией ее мама Валентина. Она же присматривает за маленькой внучкой Милой. Девочке в октябре 2023 года исполнилось пять лет.

Сейчас девушка живет на две страны: Россию и Арабские Эмираты. А если подписчики упрекают ее в праздной жизни, пока мать больна, Анна отвечает, что решение много путешествовать принадлежит именно актрисе. Она сама просила дочь не ставить крест на жизни.