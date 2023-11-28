Шоубиз
28.11.2023, 21:07

67-летний Андрей Ургант женился: третья жена моложе его на 30 лет

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Андрй Ургант
Андрй Ургант
ФОТО: Youtube

Отец Ивана Урганта Андрей объявил о том, что женился не Елене, с которой знаком более 20 лет. Артист заявил, что надо это было сделать еще раньше, так как счастье было совсем рядом.

„Мы знакомы еще с начала 2000-х. Надо было тогда и пожениться. С Леночкой дом обрел порядок, покой, хозяйку“, — заявил Ургант.

Андрей Львович подчеркнул, что Елена на данный момент начала заниматься всеми его делами. И у нее отлично получается.

Это уже третий брак артиста. В первом родился Иван Ургант. Вторая супруга подарила Андрею Львовичу дочь (а та в свою очередь двух внуков), однако с середины 90-х все они проживают в Нидерландах. С Еленой Романовой Ургант познакомился, когда ей было 17 лет.

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