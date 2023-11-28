67-летний Андрей Ургант женился: третья жена моложе его на 30 лет

„Мы знакомы еще с начала 2000-х. Надо было тогда и пожениться. С Леночкой дом обрел порядок, покой, хозяйку“, — заявил Ургант.
Андрей Львович подчеркнул, что Елена на данный момент начала заниматься всеми его делами. И у нее отлично получается.
Это уже третий брак артиста. В первом родился Иван Ургант. Вторая супруга подарила Андрею Львовичу дочь (а та в свою очередь двух внуков), однако с середины 90-х все они проживают в Нидерландах. С Еленой Романовой Ургант познакомился, когда ей было 17 лет.