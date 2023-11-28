„Я боготворю Орбакайте“: Владимир Пресняков признался в любви бывшей жене(1)
Артист рассказал о своих прошлых браках, где причиной разрыва так или иначе становился его не самый праведный образ жизни. Находясь почти 20 лет в счастливых отношениях с Натальей Подольской, исполнитель до сих пор благодарен бывшим женам, пишет Woman.
На YouTube-канале „Fametime TV“ вышло интервью с Владимиром Пресняковым. В разговоре с Лаурой Джугелия артист был максимально откровенен — поведал о событиях и эмоциях, о которых раньше предпочитал молчать.
Исполнитель хита „Замок из дождя“ много говорил о личной жизни и об отношениях со своим женщинами.
Вот уже 18 лет Владимир счастлив в отношениях с Натальей Подольской — супруги растят двоих сыновей и по-прежнему без ума друг от друга. Однако много лет назад у Преснякова были и другие серьезные романы. Самый довольно продолжительный (хотя так и не зарегистрированный официально) брак — с Кристиной Орбакайте.
Знаменитости начали жить вместе еще подростками, были парой более 10 лет, и воспитывали общего сына Никиту. Сейчас Владимир не скрывает, что если бы он вел себя, как подобает отцу и супругу, все сложилось бы иначе.
Тогда Пресняков постоянно отсутствовал дома — причем не только из-за гастролей. Музыкант был молод и горяч, ему постоянно хотелось веселья, безумства, какого-то дебоша и вечеринок с большим количеством спиртного.
„Я был далеко не святым — чего только не вытворял. Меня надо было терпеть. Естественно, терпение заканчивалось. В основном все время я находился с друзьями, пил коньяк, вино, и постоянно мы что-то мутили. Это была наша юность. Команда молодости наша: Федя Бондарчук, Степа Михалков, Степа Полянский, Антон Табаков. Мы были безумны. Ночью срывались куда-нибудь с палатками, я мог пропасть на несколько дней. Были ребятами с серьезными загулами. Я удивляюсь и боготворю Кристину Орбакайте и Лену Ленскую, которые меня терпели какое-то время“, — откровенно заявил Владимир.
Не секрет, что находилось место и случайным интрижкам. На тот момент Кристину и Владимира уже сложно было назвать семьей, поэтому дочь Примадонны, устав все это терпеть, ушла от Преснякова, сосредоточилась на собственной карьере и воспитании сына Никиты. Разрыв с известной блондинкой дался артисту тяжело, он впал в депрессию и даже пережил клиническую смерть. Однако вскоре в жизни знаменитости появилась модельер Елена Ленская. Хотя и этот брак, как известно, разрушился.
Немаловажно, что знаменитость не только сумел встретить настоящую любовь и построить с ней крепкую семью, но и сохранить теплые дружеские отношения со своими бывшими.
Хотя измениться и оставить в прошлом такой образ жизни Владимиру было непросто. По словам гостя Лауры, Наталью Подольскую поначалу тоже напугало поведение певца. Все осложнялось тем, что на момент знакомства артист еще официально состоял в браке, хоть и почти не жил с женой. Поначалу Наталья решила, что все это ей не нужно, — последовал разрыв.
Только спустя полгода она дала их роману второй шанс. Впрочем, все кардинально изменилось лишь после официальной росписи и венчания. В преддверии этих событий у Преснякова состоялся разговор со священнослужителем, который раз и навсегда перевернул его мировоззрение.