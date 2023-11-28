„Я боготворю Орбакайте“: Владимир Пресняков признался в любви бывшей жене

На YouTube-канале „Fametime TV“ вышло интервью с Владимиром Пресняковым. В разговоре с Лаурой Джугелия артист был максимально откровенен — поведал о событиях и эмоциях, о которых раньше предпочитал молчать.

Исполнитель хита „Замок из дождя“ много говорил о личной жизни и об отношениях со своим женщинами.

Вот уже 18 лет Владимир счастлив в отношениях с Натальей Подольской — супруги растят двоих сыновей и по-прежнему без ума друг от друга. Однако много лет назад у Преснякова были и другие серьезные романы. Самый довольно продолжительный (хотя так и не зарегистрированный официально) брак — с Кристиной Орбакайте.

Знаменитости начали жить вместе еще подростками, были парой более 10 лет, и воспитывали общего сына Никиту. Сейчас Владимир не скрывает, что если бы он вел себя, как подобает отцу и супругу, все сложилось бы иначе.

Тогда Пресняков постоянно отсутствовал дома — причем не только из-за гастролей. Музыкант был молод и горяч, ему постоянно хотелось веселья, безумства, какого-то дебоша и вечеринок с большим количеством спиртного.

„Я был далеко не святым — чего только не вытворял. Меня надо было терпеть. Естественно, терпение заканчивалось. В основном все время я находился с друзьями, пил коньяк, вино, и постоянно мы что-то мутили. Это была наша юность. Команда молодости наша: Федя Бондарчук, Степа Михалков, Степа Полянский, Антон Табаков. Мы были безумны. Ночью срывались куда-нибудь с палатками, я мог пропасть на несколько дней. Были ребятами с серьезными загулами. Я удивляюсь и боготворю Кристину Орбакайте и Лену Ленскую, которые меня терпели какое-то время“, — откровенно заявил Владимир.