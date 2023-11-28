Легенда едет в Таллинн: Борис Гребенщиков даст в Эстонии лишь один концерт

ъяснять, кто такой Борис Гребенщиков и в чем феномен его группы, никому не надо! В 2023 году музыканту и поэту исполнилось 70 лет! Родившись 27 ноября 1953 года в Ленинграде, он стал символом поколения, которое внесло неоценимый вклад в развитие рок-культуры.

Музыкальное творчество БГ сочетает в себе глубокие тексты, мелодичность и инновационный подход к року, его музыка, песни, стихи, концерты... - это Волшебство! Словно великий писатель Толкин, БГ создает своими песнями картину удивительного мира, многомерного, неожиданного, причудливого, непредсказуемого, вектор которого направлен к свету!

Борис Гребенщиков — не просто музыкант, он - легенда, чье творчество вдохновляло и продолжает вдохновлять многие поколения слушателей. Его концерты — это не только музыкальные выступления, но и настоящие истории, рассказанные через песни.

Если вы цените настоящий рок и хотите стать частью этой удивительной атмосферы, присоединяйтесь к нам и станьте свидетелем поразительной волшебной истории!

Под „одним парусом“ с БГ на сцене Центра Русской Культуры в Таллинне, представят свой талант и мастерство прекрасные музыканты интернационального состава БГ+:

Александр Титов

Брайан Финнеган

Лиам Бредли

Андрей Суротдинов

Константин Туманов

Глеб Гребенщиков

Билеты доступны по ссылке.