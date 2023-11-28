Бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин снова оголилась, продемонстрировав аппетитные формы

Любительница громких вечеринок опубликовала на своей странице Instagram подборку фотографий из путешествий. На одном из кадров Санна стоит к подписчикам спиной, демонстриуря стройное тело и упругую попу.

Подписчики поддерживают Марин и рады за ее красивый отпуск: „Я так счастлива, что Санна живет своей лучшей жизнью. Она по-прежнему самый крутой, самый стильный и самый харизматичный политик! Мир стал бы лучше, если бы у каждой страны был такой умный и щедрый лидер, как Санна! Она действительно гордость Европы!“,- прокомментировала публикацию некая Катарина.