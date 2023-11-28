Экс-жених Анастасии Волочковой повесился в СИЗО? Балерина уже скорбит, а жена бывшего едет к нему на свидание

Непонятная история предпринимателя Сергея Кузнецова будоражит СМИ. Пока телеграм-каналы сообщают о его смерти, адвокат и жена едут к нему на очную ставку. А что об этом думает Анастасия Волочкова? Рассказывает Starhit.

Страшная новость пришла в полдень из Матросской тишины. Несколько источников передали, что Сергей Кузнецов совершил суицид в то время, пока в камере никого не было. Он известен как бывший жених Волочковой — в соцсетях его нередко называли „банщиком“.

Все тут же бросились связываться с Анастасией Волочковой — главной женщине в жизни Кузнецова. Которая уже успела „похоронить“ возлюбленного

Я в шоке! Мы с Сергеем два года назад летали на Мальдивы. Такой человек позитивный! Как такое может быть? Даже не знаю, что могло привести к такому поступку. Я знаю, что он избил жену. Была сцена ревности, потому что Сережа не удалил наши фотографии из соцсетей. Настя приревновала и на этой почве возникла драка. Надо было удалить, я не могу за других людей отвечать. Анастасия Волочкова

Балерина также сообщила, что Кузнецов любил жену, а у нее с ней было романтическое путешествие на Мальдивы. „У меня на тот момент просто завершились отношения с возлюбленным, и я могла себе позволить пригласить его в путешествие, которое уже было оплачено и все было зарезервировано, чтобы одной не ехать. И все было очень классно, позитивно. Он меня вообще оберегал, как к хрустальной вазе относился ко мне. 18 дней провели на Мальдивах. А потом мы договорились, что расстаемся и остаемся друзьями“, — говорит знаменитость.

К слову, жена и адвокат Александр Бенхин рассказали „СтарХиту“, что ничего не знают о трагедии и около 16:00 они должны приехать на очную ставку. По словам некоего следователя, которому они позвонили, Кузнецов жив и здоров, в то время как источники из полиции сообщили Telegram-каналам: несколько часов назад скорая констатировала смерть 46-летнего Кузнецова.

По слухам, супруга была готова простить мужчину, который поднял на нее руку и хотела перемирия. Но против этого выступал отец, запрещая ей посещать судебные заседания.