Михаил Боярский после инфаркта перенес операцию на сердце(3)
Михаил Боярский был госпитализирован в Мариинскую больницу. Предварительная причина — инфаркт, — сообщает телеграм-канал Mash. Причём произошло это ещё в понедельник, но известно стало только сегодня.
Как уточняют журналисты, состояние артиста уже удалось стабилизировать, и он переведён из реанимации в обычную палату.
„Немного сердце пошалило. Решили дома не пересиживать этот приступ сердечный, а обратиться за профессиональной помощью. Мы с ним разговаривали недавно, всё обошлось. Просто прихватило сердце. Это было в первый раз, поэтому решили обратиться за помощью“, — рассказала MSK1.RU Екатерина, двоюродная сестра Михаила Боярского.
Однако другие источники уточняют, что сердце не просто „прихватило“, а пришлось делать операцию: „Боярский поступил около часа дня. Ему сделали операцию, коронаграфию. У него проблема была — сужение артерии. Восстановили ток крови ангиопластикой. То есть, по сути, поставили стент в коронарную артерию, которая питает сердце. Операция была через пару часов после госпитализации. Перевели его потом из реанимации в отделение неотложной кардиологии“.
Состояние Боярского могло осложниться из-за сопутствующих заболеваний — сахарного диабета, гипертонии и болезни легких.