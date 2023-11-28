Михаил Боярский после инфаркта перенес операцию на сердце

„Немного сердце пошалило. Решили дома не пересиживать этот приступ сердечный, а обратиться за профессиональной помощью. Мы с ним разговаривали недавно, всё обошлось. Просто прихватило сердце. Это было в первый раз, поэтому решили обратиться за помощью“, — рассказала MSK1.RU Екатерина, двоюродная сестра Михаила Боярского.

Однако другие источники уточняют, что сердце не просто „прихватило“, а пришлось делать операцию: „Боярский поступил около часа дня. Ему сделали операцию, коронаграфию. У него проблема была — сужение артерии. Восстановили ток крови ангиопластикой. То есть, по сути, поставили стент в коронарную артерию, которая питает сердце. Операция была через пару часов после госпитализации. Перевели его потом из реанимации в отделение неотложной кардиологии“.