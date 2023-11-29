Биограф Меган Маркл опубликовал шокирующие откровения о королеве-консорте Камилле: „Непристойная и похотливая“
Последние дни в Сети активно обсуждают попытки принца Гарри помириться с отцом. Герцог Сассекский, поговаривали, специально позвонил королю Карлу III, чтобы обсудить возможность возвращения в семью. Однако после публикации отрывков книги „Эндшпиль“ Омида Скоби, которого уже прозвали неофициальным биографом Меган Маркл и принца Гарри, шансов на примирение не остается. Эксперт прошелся по всем членам королевской семьи, в том числе и по королеве-консорту Камилле — этого Карл III точно не простит, пишет Super.
Она всегда была своенравна и довольно раскованна. Эти факты отталкивали Елизавету II и других представителей правления даже больше, чем то, что Камилла была простолюдинкой. Скоби называет королеву-консорта раскрепощенной дамой, которая идеально вписывалась в волну сексуальной революции. „Непристойная и похотливая. Она была из тех, кто бросает свои трусики на стол“, — заявил биограф. В книгу он включил цитаты экономки, которая находила в доме разбросанное нижнее белье Камиллы после встреч с Карлом.
Вспомнил Скоби и известный телефонный разговор на тот момент будущего короля с любовницей. Карл говорил ей, что хотел бы жить в ее штанах. „О, ты собираешься вернуться в мои трусики?“ — заигрывала с ним Камилла.
Воды с тех пор утекло много, о том, что Камилла когда-то разлучила Карла с принцессой Дианой, говорят гораздо реже. Однако интимные подробности личной жизни короля, коих в книге наверняка будет много, заметно подпортят его репутацию. А британский монарх, как известно, сейчас о ней очень печется.