„У Аллы был сложный маршрут“: зачем на самом деле Пугачева прилетала в Россию?

После того, как Россия развязала войну в Украине, Алла Борисовна с семьей перебралась в Израиль, где спокойно жила до октября текущего года. Из-за вооруженного конфликта Святой земли с Палестиной Пугачева перебралась в более безопасное место — на Кипр, где у нее имеется элитная недвижимость.

При этом артистка не забывает про родину. Поговаривали, мол, в Россию Примадонна вернулась ради записи песен. В окружении звезды этого не отрицают, но и отмечают — у нее имелись и другие цели.

„У нее есть текущие вопросы, я думаю, и юридические, и творческие. Она — гражданин РФ, имеет право перемещаться по миру. В этом нет никакой проблемы. Больше меня порадовало, что она заезжала к нашим друзьям на студию в Твери. В свое время мы там много песен записали: „Позови меня с собой“, например. Раньше мы там зависали по несколько суток“, — поделился гитарист Левшин в беседе с журналистами.

Есть люди, считающие, что Алла Пугачева мечтает вернуться в РФ, но находится под давлением супруга, шоумена Максима Галкина. Сам артист предпочитает оставлять без комментариев подобные выпады в свой адрес.