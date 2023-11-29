ФОТО | Сменивший имидж Киркоров в роскошном образе появился на красной дорожке(12)
Звезды российского шоу-бизнеса собрались в одном из московских кинотеатров, чтобы оценить премьеру комедии „Теща“ режиссера Аскара Узабаева. Самым нарядным и заметным во всех смыслах слова на премьере стал Филипп Киркоров, пишет mail.ru.
Поп-король, кажется, вовсю готовится к новогодним праздникам: он надел белоснежный костюм и меховую шубу в пол в сочетании с серебристыми ботинками и массивными украшениями. Компанию на дорожке ему составила близкая подруга Татьяна Тур.
Исполнители главных ролей — Лариса Гузеева и Гарик Харламов — появились перед фотографами в более сдержанных образах. Актеры выбрали черное: Лариса предпочла жакет с брошью в виде большого цветка и светлую юбку в пол.
А вот юморист решил не отказываться от комфорта и пришел в худи и джинсах.