ФОТО | Сменивший имидж Киркоров в роскошном образе появился на красной дорожке

Поп-король, кажется, вовсю готовится к новогодним праздникам: он надел белоснежный костюм и меховую шубу в пол в сочетании с серебристыми ботинками и массивными украшениями. Компанию на дорожке ему составила близкая подруга Татьяна Тур.

Исполнители главных ролей — Лариса Гузеева и Гарик Харламов — появились перед фотографами в более сдержанных образах. Актеры выбрали черное: Лариса предпочла жакет с брошью в виде большого цветка и светлую юбку в пол.

А вот юморист решил не отказываться от комфорта и пришел в худи и джинсах.