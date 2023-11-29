ФОТО | „Смотрится не пошло“: Светлана Лобода показала себя в откровенном платье

„Добрых снов! Хорошо отдохните и мечтайте о большем“, — подписала Светлана кадры с новых съемок, на которых она позирует в облегающем платье с глубоким декольте. Наряд украшен драгоценными камнями и подчеркивает ноги артистки разрезом от бедра, пишет mail.ru.

Поклонники 41-летней Лободы были восхищены ее нарядом: „Вы невероятно красивая!“, „Вашу красоту не описать словами“, „Платье очень красивое, и вы, Светлана, восхитительны!“, „Самая красивая фигура среди певиц“, „Такой наряд смотрится не пошло только на вас“.

Сама артистка поблагодарила подписчиков за комплименты и поддержку.

О том, что происходит в личной жизни Лободы сейчас, ничего не известно. Напомним, в 2014 году Светлана рассталась с хореографом Андреем Царем, от которого в 2011 году родила дочку Евангелину.