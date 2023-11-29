Ух, горячо! Таня Михайлова-Саар рассказала, что у нее общего с Памелой Андерсон

Недавно Таня прочитала книгу актрисы и модели Памелы Андерсон “С любовью, Памела“ и она ей очень понравилась. Среди прочего в книге было написано и о периоде, когда Памела была моделью журнала Playboy.

Сама Таня тоже может похвастаться тем, что была моделью Playboy - в декабре 2007 года на прилавки вышел номер эстонского Playboy с певицей на обложке. „Это у нас с ней общее“, - смеется Таня.

„Мне совсем не стыдно“, - призналась певица, когда перед ней на экране показали ее обложку 2007 года, на которой она запечатлена в одних лишь красных сапогах и банте, опоясывающем ее грудь.

Михайлова-Саар раскрыла, что на обложку попала ее вторая фотосессия для журнала - первая с треском провалилась, так как на съемках присутствовало слишком много человек и она не могла раскрепоститься. Второй раз в помещении было лишь два человека: фотограф и она. Тогда уже все прошло как по маслу.