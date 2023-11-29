29.11.2023, 13:16
Макаревич рассказал, когда началось его расхождение с властями(2)
ФОТО: | Ritvars Stankevičs
Музыкант Андрей Макаревич заявил, что его „расхождение с властями“ началось еще в 1978 году, а сам он за это время не сменил свою позицию. Об этом он сказал в программе RTVI „Вы держитесь!“, выпуск которой опубликовали на YouTube.
В интервью журналистам он отметил, что „не стал другим“, хоть возможно „это кого-то и раздражает“. В частности, не изменились его представления о добре и зле.
„Я делаю то, что я считаю нужным делать. А думать о том, чем мой шаг отзовется через 10 лет — это быть слишком высокого о себе мнения“, — добавил Макаревич.