На фестиваль ЛГБТК+ приедут восходящие звёзды европейского кино(2)
Новый фестиваль квир-культуры Q-Space привезёт в Таллинн французских актёров Жюльена де Сен-Жана и Жереми Жилле, которые сыграли в фильме открытия „Хватит врать“. 30 ноября 2023 года после эстонской премьеры фильма состоится встреча с актёрами в кинотеатре Артис.
Актёра Жюльена де Сен-Жана многие кинокритики считают восходящей французской звездой: помимо роли в фильме „Хватит врать“ де Сен-Жан снялся в фильме этого года „Небеса“ (Le paradis, реж. Зено Гратон, 2023), который произвел сенсацию на мировых кинофестивалях, а также с успехом был показан на ЛГБТ-кинофестивале Festheart в Тарту и Раквере. Фильм рассказывает о взаимоотношениях двух подростков в тюрьме для несовершеннолетних.
Жюльен де Сен-Жан и его партнёр по фильму Жереми Жилле ответят на вопросы аудитории после фильма, модератор - Хайнрих Сепп.
30.11.2023, 18.00, кино Артис
Всего с 30 ноября до 3 декабря 2023 фестиваль Q-Space покажет 12 фильмов: 3 игровых, 2 документальных фильма и 7 короткометражных анимационных фильмов, объединенных в сборник „Квир-сенсации“. Большинство фильмов программы демонстрируется в Эстонии впервые: это необычные рисованные истории из разных стран от Хорватии и Аргентины до Швеции, представляющие людей самых разных гендеров, национальностей и возрастов.
1.12, 17. 30 и 2.12. 15.45, кино Артис
На закрытии Q-Space Festival Tallinn будет показана драма известного американского режиссёра Айры Сакса „Пассажи“. После фильма Айра Сакс пообщается с аудиторией. Модератором дискуссии будет режиссёр эстонского гей-фильма „Жар-птица“ Пеэтер Ребане.
3.12, 18.40, кино Артис
Однако фестиваль Q-Space - это не только кино: 2 декабря пройдёт мастер-класс „Квирность в движении“ таллиннского хореографа Рене Кёстера, который откроет возможности для всех - невзирая на танцевальные таланты - лучше понять свою идентичность и принять ее, выражая себя через движение. Регистрация еще открыта, осталось 5 свободных мест.
2.12, 14.00 - 16.00, клуб Hungr, Tulika 9-11
Расписание всех показов ТУТ
Билеты в кино можно приобрести на сайте кинотеатра Artis
Некоммерческая организация Q-Space была основана в 2022 году в Эстонии. Организация работает для расширения безопасного пространства для ЛГБТК-сообщества и поддержания дискуссии и принятии в обществе. В мае 2023 года Q-Space получила почетное звание Радужного героя от Эстонской ЛГБТ-ассоциации.