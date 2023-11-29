На фестиваль ЛГБТК+ приедут восходящие звёзды европейского кино

Актёра Жюльена де Сен-Жана многие кинокритики считают восходящей французской звездой: помимо роли в фильме „Хватит врать“ де Сен-Жан снялся в фильме этого года „Небеса“ (Le paradis, реж. Зено Гратон, 2023), который произвел сенсацию на мировых кинофестивалях, а также с успехом был показан на ЛГБТ-кинофестивале Festheart в Тарту и Раквере. Фильм рассказывает о взаимоотношениях двух подростков в тюрьме для несовершеннолетних.

Жюльен де Сен-Жан и его партнёр по фильму Жереми Жилле ответят на вопросы аудитории после фильма, модератор - Хайнрих Сепп.

Всего с 30 ноября до 3 декабря 2023 фестиваль Q-Space покажет 12 фильмов: 3 игровых, 2 документальных фильма и 7 короткометражных анимационных фильмов, объединенных в сборник „Квир-сенсации“. Большинство фильмов программы демонстрируется в Эстонии впервые: это необычные рисованные истории из разных стран от Хорватии и Аргентины до Швеции, представляющие людей самых разных гендеров, национальностей и возрастов.

1.12, 17. 30 и 2.12. 15.45, кино Артис

На закрытии Q-Space Festival Tallinn будет показана драма известного американского режиссёра Айры Сакса „Пассажи“. После фильма Айра Сакс пообщается с аудиторией. Модератором дискуссии будет режиссёр эстонского гей-фильма „Жар-птица“ Пеэтер Ребане.

Однако фестиваль Q-Space - это не только кино: 2 декабря пройдёт мастер-класс „Квирность в движении“ таллиннского хореографа Рене Кёстера, который откроет возможности для всех - невзирая на танцевальные таланты - лучше понять свою идентичность и принять ее, выражая себя через движение. Регистрация еще открыта, осталось 5 свободных мест.

2.12, 14.00 - 16.00, клуб Hungr, Tulika 9-11

Расписание всех показов ТУТ

Билеты в кино можно приобрести на сайте кинотеатра Artis