Управа района Ласнамяэ приглашает на волшебный рождественский концерт

„Дорогие жители Ласнамяэ, приглашаем вас на наш душевный рождественский концерт. Для создания теплой атмосферы и предпраздничного настроения в нашем центре культуры выступит Карл Мадис – любимый многими известный музыкант. В связи с тем, что количество мест в зале ограничено, необходимо зарегистрироваться заранее“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В среду, 13 декабря , в 18 часов в центре культуры „Линдакиви“ ( ул. Яан Коорти, 22 ) состоится рождественский концерт. Выступит известный музыкант Карл Мадис.

Концерт продлится ориентировочно 1,5 часа и будет бесплатным для всех участников. Количество мест ограничено. Необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 645 7700 или по ссылке здесь.

Поскольку мероприятие пройдет в закрытом помещении, организаторы просят приходить на концерт здоровыми. В случае возникновения симптомов заболевания рекомендуется остаться дома.