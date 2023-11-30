Культура
30.11.2023, 08:50

ФОТО | Полная эйфория! В Таллинне выступила двукратная победительница „Евровидения“ Лорин

 
Loreeni kontsert
Loreeni kontsert
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

29 ноября вечером в Литейном цехе Ноблесснера выступила шведская певица Лорин, одержавшая победу на „Евровидении“ целых два раза.

Лорине Зинеб Нора Талхауи, известная под псевдонимом Loreen, снискала мировую славу в 2012 году, когда выиграла конкурс „Евровидение“ с песней „Euphoria“, представляя родную Швецию. А всего пару месяцев назад она вошла в историю, снова принеся Швеции победу в песенном с песней „Tattoo“.

Лорин - первая женщина и второй исполнитель, которому удалось дважды одержать победу на „Евровидении“. Смотрите, как прошел ее концерт в Таллинне!

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