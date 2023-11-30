30.11.2023, 08:50
ФОТО | Полная эйфория! В Таллинне выступила двукратная победительница „Евровидения“ Лорин
ФОТО: | Delfi Meedia
29 ноября вечером в Литейном цехе Ноблесснера выступила шведская певица Лорин, одержавшая победу на „Евровидении“ целых два раза.
Лорине Зинеб Нора Талхауи, известная под псевдонимом Loreen, снискала мировую славу в 2012 году, когда выиграла конкурс „Евровидение“ с песней „Euphoria“, представляя родную Швецию. А всего пару месяцев назад она вошла в историю, снова принеся Швеции победу в песенном с песней „Tattoo“.
Лорин - первая женщина и второй исполнитель, которому удалось дважды одержать победу на „Евровидении“. Смотрите, как прошел ее концерт в Таллинне!