ФОТО | Полная эйфория! В Таллинне выступила двукратная победительница „Евровидения“ Лорин

Лорине Зинеб Нора Талхауи, известная под псевдонимом Loreen, снискала мировую славу в 2012 году, когда выиграла конкурс „Евровидение“ с песней „Euphoria“, представляя родную Швецию. А всего пару месяцев назад она вошла в историю, снова принеся Швеции победу в песенном с песней „Tattoo“.