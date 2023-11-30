Скончалась пожилая актриса сериала „Секс в большом городе“

Как сообщает источник, Фрэнсис не стало по естественным причинам. „С большой печалью мы делимся новостью о том, что наша дорогая мать, актриса Фрэнсис Стернхаген, мирно скончалась от естественных причин в Нью-Рошелле 27 ноября 2023 года в возрасте 93 лет“, — поделились близкие актрисы.

На счету Стернхаген десятки ролей в кино, среди которых сериал „Секс в большом городе“, в котором она сыграла Банни Макдауэлл - свекровь одной из главных героинь.

У Стернхаген остались шестеро детей, девять внуков и два правнука. Все они готовились ко дню рождения актрисы — 13 января ей бы исполнилось 94 года.

Сын Фрэнсис Стернхаген Джон Карлин оставил ей трогательное сообщение в соцсети, отметив, что будет очень скучать по ней.

„Ее любили многие. Мне очень повезло, что я смог назвать ее мамой, подругой, партнером по песне и танцам. Мы были вместе на прошлой неделе, и мы говорили в понедельник днем, говорили, как сильно любим друг друга и скучаем… Она всегда поощряла мое творчество и наслаждалась моим пением. Лети дальше, Фрэнни. У тебя была богатая и щедрая жизнь“, — расчувствовался мужчина.