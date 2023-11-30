Стало известно, кто из членов королевской семьи проявлял расизм в сторону Меган Маркл — британцы в шоке

Их имена, говорили, она раскрыла в частных письмах Карлу III. Выдал всю информацию и Скоби, правда, „честная“‎ версия цензуру не прошла. Но случайно или нет — имя главного расиста монархии появилось в голландском переводе творения Скоби, пишет Super.

Ни один таблоид напрямую выдавать нетолерантного не стал. Представитель Daily Mail, у которого, кстати, уже были проблемы к королевской семьей, прямо заявил, что раскрывать детали не может. А вот Page Six рискнул: голландские СМИ, отмечает издание, пишут, что имя то же, что и в ранее изданных королевских биографиях. А дело, напомним, было так: в день помолвки принца Гарри и Меган Маркл на тот момент еще принц Чарльз заявил своей жене Камилле: „Интересно, как будут выглядеть дети? Я имею в виду, каким, по-твоему, будет цвет кожи?“‎.

Переварить британцам эту информацию будет сложно: по Сети уже гуляют разговоры, что Карла III нужно свергнуть только за это. Однако мы не уверены, что Меган из тех, кто стал бы писать обидчику напрямую. Она, как показал опыт, делает гадости, когда находится на другом континенте. А в защиту Карла напомним, что после того, как его высказывания появились в Сети, источник рассказывал: обвинения в расизме — искаженное восприятие его коварных придворных. На деле же его вопросы — лишь любопытство.

Кроме того, британский телеведущий Пир Морган в своем шоу назвал имя второй подозреваемой в расизме монаршей особы. По его словам, наряду с Карлом расистские ремарки оставлял и другой любимый всеми член королевской семьи - Кейт Миддлтон. Тем не менее ведущий добавил, что не поверит в эти обвинения, пока не будут предоставлены реальные доказательства того, что вышеупомянутые члены королевской семьи действительно оставили такие комментарии.