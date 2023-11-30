Развода не было? В годовщину смерти Градского открылись неожиданные подробности его личной жизни

На этот раз в гостях у Андрея Малахова побывала третья супруга Градского — Ольга. По словам женщины, когда в их отношениях с Александром Борисовичем наметился кризис, они решили, что не будут ничего рушить. „Мы договорились: как жили, так и живем. Штампа в паспорте о разводе не было — только штамп о браке. На протяжении всех этих лет мы общались как близкая родня, Саша мог в 3 часа ночи позвонить, да что там… Когда угодно мог позвонить… Отмечали дни рождения вместе. К тому же он меня звал обратно несколько раз… Но, если человек демонстрирует какие-то новые отношения, как вернуться? Я ему только советовала, чтобы он взял какую-то женщину, чтобы она ему еду нормальную готовила“, — призналась Ольга

По словам Градской, за несколько дней до смерти наставник шоу „Голос“ позвонил дочери и завел с ней странный разговор — тогда никто не придал этому значения, а ведь его слова были пророческими: „Не было ощущения, что он уйдет из жизни. Его бракосочетание произошло в октябре, до этого всё было нормально, а после стало хуже. Он позвонил тогда Маше: „У меня что-то с головой происходит. Я начинаю какие-то вещи делать, но потом понимаю: я что-то сделал не так, зачем мне это? Поскольку это был конец ноября, то тема наверное касалась женитьбы — он ведь никогда не хотел этого. Думаю, на него надавили“.

Все эти откровения происходят на фоне продолжающегося спора за миллиардное наследство Александра Градского. Основная его часть досталось последней супруге Марине Коташенко и двум младшим сыновьям. Даниил и Мария получили старый дом, в котором ранее проживал отец.