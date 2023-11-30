„Я не хочу умирать“: рак звезды „Зачарованных“ Шеннен Доэрти перешел на кости

Доэрти дала интервью и заявила, что справится с очередным испытанием — рак молочной железы распространился на ее кости. „Я не хочу умирать, — обратилась она. — Я еще не закончила жить, не закончила любить. Я еще не закончила творить. Надеюсь, все изменится к лучшему“.

Шеннен узнала о заболевании 8 лет назад, о своем пути она расскажет в мемуарах, которые вскоре будут опубликованы. В 2017 году артистка делилась, что рак отступил, но радость ее длилась недолго — через два года врачи сообщили неутешительную новость.

52-летняя звезда популярного сериала „Беверли-Хиллз 90210“ задавала себе риторические вопросы и так она пришла к тому, что должна побороть недуг, несмотря ни на что. „Когда вы спрашиваете себя: „Почему я? Почему я заболела раком?“, а затем: „Почему мой рак вернулся? Почему у меня 4 стадия?“, это заставляет вас искать большую цель в жизни“, — призналась шатенка.

Доэрти беспокоится о других людях, которые тоже столкнулись с этим диагнозом. Так, она хочет вложить деньги на исследования рака, чтобы найти чудо-таблетку. „Для меня безумие, что у нас до сих пор нет лекарства“, — добавила Шеннен.

Напомним, этим летом актриса сообщила, что ей удалили опухоль — рак распространился на ее мозг. После операции она нашла в себе силы, чтобы пошутить. Знаменитость даже назвала новообразование Бобом. „Его пришлось удалить и препарировать, чтобы увидеть патологию. Это определенно была одна из самых страшных вещей, через которые я когда-либо проходила за всю свою жизнь“, — писала она.

Шеннен обращалась к страдающим от рака пациентам, напоминая, что нужно стараться жить, чтобы победить болезнь. Она продолжает работать и держит себя в тонусе. „Люди просто предполагают, что вы не можете ходить, вы не можете есть, вы не можете работать. Мы энергичные, и у нас такой разный взгляд на жизнь. Мы — люди, которые хотят работать, принимать жизнь и продолжать двигаться вперед, — отмечала она. — Мое величайшее воспоминание еще впереди. Я молюсь. Я просыпаюсь и ложусь спать, благодаря Бога, молясь о вещах, которые важны для меня, не прося слишком многого. Это соединяет меня с высшей силой и духовностью. Моя вера — это моя мантра“.