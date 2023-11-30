Биполярное расстройство, одиночество, харассмент. О чем не боится говорить Юлия Ахмедова

В столице Ахмедова быстро нашла новых друзей — Александра Гудкова, Тимура Каргинова. Но первое время в Москве было очень сложным и в плане ритма жизни, и в вопросе финансов. „Мы писали сразу несколько программ, уходили в три часа ночи с работы, а приходить обратно нужно было чуть ли не через четыре часа. Жила у друзей, и до них мне часа полтора надо было ехать на такси. Я спала на полу, на матрасе, и параллельно пыталась искать квартиру. Думала: „Господи, как вообще люди это вывозят?“ Помню, нам с Тимуром после рабочей вечеринки Comedy Woman в кинотеатре „Соловей“ нужно было дописать какой-то номер, а рядом был ресторан японской кухни. Мы сели писать, заказали кофе, нам приносят меню — а мы понимаем, что ничего не можем заказать“, — признавалась юмористка.

„Мне было 25 лет, я играла в Высшей лиге и параллельно работала в компании „7арт“ — мы писали „Универ“ и Comedy Woman. И поскольку вся работа была в Москве, я тоже переехала“, — делилась Юля.

Впервые Юля появилась на экране в 1997-м, когда участвовала в шоу „Звездный час“. Могла ли тогда девушка представить, что построит карьеру на телевидении? Однако став капитаном команды „25-я“, названной так по номеру аудитории, где репетировали кавээнщики, Ахмедова начала творческий путь.

Юлия появилась на свет в киргизском городе Кант в семье военного летчика. В дальнейшем вместе с близкими Ахмедова перебралась в Воронеж, где в 10-м классе пошла в драматическую студию „Квинта“. Она намеревалась подать документы в театральное училище, но в последний момент передумала из-за неодобрения преподавателя и поступила в архитектурный университет на специальность „Городское строительство и хозяйство“. Учебу в вузе юмористка называла лучшим временем в жизни, тем более, что именно там она начала выступать как комик. Педагогами для девушки стали капитан команды „Седьмое небо“ Руслан Белый* и „мама воронежского КВН“ Нина Петросянц.

Казалось бы, пребывание в отделении для самоубийц, прием лекарств и биполярное расстройство — темы совсем не смешные, но Ахмедова считает крайне важным освещать эти вопросы в монологах. Как сильно панические атаки, состояние апатии и эмоциональная нестабильность влияют на сердечные дела комика? И что спасает артистку в самые тяжелые моменты?

28 ноября Юлии Ахмедовой исполнился 41 год, и к этому возрасту она достигла успеха в карьере: прославилась как креативный продюсер и резидент Stand Up на ТНТ, запустила авторское шоу „Нам надо серьезно поговорить“. Творчество юмористки тесно связано с личной жизнью, ведь на сцене Юлия рассказывает о собственных неудачах, одиночестве и даже клинической депрессии.

Еще один „пунктик“ для Юлии — корпоративы. Такой вид выступлений комик считает неприемлемым, ведь нетрезвые гости постоянно перебивают и вклиниваются в монолог. Исключение юморист делала, только когда крайне нуждалась в средствах на ремонт.

Юлия часто отмечала, что деньги для нее далеко не главный приоритет. Юмористка давно поняла, что только любимое дело приносит успех. Так, несколько лет назад она увлекалась серфингом, начала ездить на Шри-Ланку, нашла там единомышленников и согласилась поучаствовать с ними в открытии небольшого серф-кэмпа. Пока бизнес не окупился, впрочем, Ахмедова и не надеялась на баснословную прибыль. „Я не бизнесмен вообще, не умею копить деньги. Хочу заниматься только творчеством и больше ничем“, — подчеркивала она.

„К нам пришла девушка — ее муж постоянно шутил над тем, какая она толстая, — я брала интервью, а у нее слезы... Ты делаешь стендап, а потом она записывает видео и говорит, что супруг вообще перестал шутить на эту тему. И ты думаешь: „Блин, прикольно“. У нас получилась юмористическая программа, но изначально в ней для меня есть какой-то социальный подтекст“, — поясняла Ахмедова.

Юля была гостьей первого сезона „Импровизации“, входила в состав жюри шоу Comedy Баттл, „Танцы“ и „Открытый микрофон“. Позднее она засветилась в программах „Студия „Союз“ и „Где логика?“. Все это время Ахмедова активно выступала на различных площадках с монологами, но в 2019-м на полгода отказалась от сцены ради подготовки нового проекта „Нам надо серьезно поговорить“. Передача посвящена отношениям между полами, в рамках выпуска Юля Ахмедова должна помочь паре решить существующую проблему в юмористическом ключе. Разумеется, речь идет не о серьезных кризисах, а о недопонимании, например, из-за зависимости партнера от компьютерных игр.

Несколько раз Юлия порывалась все бросить и уехать обратно в Воронеж. Все изменилось, когда вместе с Русланом Белым Ахмедова начала заниматься проектом Stand Up на ТНТ: сперва как креативный продюсер, затем — как резидент шоу. Благодаря гастролям юмористка получила возможность заработать, ведь не секрет, что именно концертные туры приносят артисту наибольший доход.

„Ехала и думала: „Так, ну это ламинат“. Как только ремонт был закончен, я перестала выступать на корпоративах. Мои близкие знают, что я всегда беру два корпоратива перед Новым годом, зарабатываю хорошие деньги, потому что это двойная ставка, — и все“, — поясняла Ахмедова.

Вероятно, в этом и кроется секрет ее популярности: творить не ради обогащения, а по велению души. Есть и еще одна причина — честность. Быть может, некоторые зрители полагают, что шутки Ахмедовой выдуманные, но на самом деле больше половины материала взято из частной жизни. Сам образ комика — незамужняя женщина за 30, самокритичная, прямолинейная, склонная к пессимизму — отражает черты характера и реальную ситуацию в сердечных делах Юлии.

Но была ли она откровенна в разговоре о возлюбленных? Имен бывших бойфрендов Ахмедова не называла ни в интервью, ни в монологах, лишь однажды упомянула некого Антона, отношения с которым тянулись пару лет, и обозначила, что самая долгая связь с мужчиной продлилась четыре года. Поговаривали, что Юля крутила роман с коллегой Русланом Белым, но оба опровергли слухи.

„Не было взаимной симпатии, искры какой-то. Мы сразу начали дружить и вместе работать, — объясняла юмористка. — Я вообще не жалею, что у меня есть такой друг. А замуж я хочу выйти за человека, которого буду любить по-настоящему. Руслана тоже люблю, но как друга“.

А вот о психологических проблемах Юлия никогда не стеснялась говорить открыто. Несмотря на то, что на сцене комик представала воодушевленной и позитивной, за кадром она нередко чувствовала себя несчастной. Ахмедова лежала в кризисном центре с нервным срывом, не раз ее одолевали депрессия и апатия. Врачи поставили юмористке диагноз „биполярное расстройство“ и выписали антидепрессанты на постоянной основе.