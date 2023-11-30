ВИДЕО | Что сказать-то хотела? Бритни Спирс опять вышла на связь, раздевшись догола
Певица Бритни Спирс опубликовала откровенный ролик в Instagram. Кажется, после „освобождения“ из „отцовских оков“ эта форма представления себя окончательно победила любое содержание. Вот и на этот раз случилось обнажение ради обнажения.
В ролике Спирс лежит на кровати с обнаженной грудью. На шее у нее висел черный чокер. Звезда корчила лицо и делала „губы уточкой“. На видео она также два раза сказала фразу „Доброе утро“ неестественным голосом.
В октябре Спирс выпустила свои мемуары. Книга „Женщина во мне“ возглавила список бестселлеров онлайн-магазина Amazon Barnes и рейтинг продаж крупнейшего книжного онлайн-магазина США Barnes & Noble.
В своей книге Спирс откровенно рассказывает об отношениях с Джастином Тимберлейком и домашнем аборте от него, о своей любви к позированию обнаженной, а также о трудных годах под опекой отца. После этих откровений Джастин так расстроился, что собрался подавать на бывшую супругу в суд.