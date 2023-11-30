„Превратилась не пойми во что“: Кира Прошутинская неприятно удивлена преображением Яны Поплавской(2)
Когда-то давно Яна Поплавская сыграла Красную Шапочку. Повзросле, она появилась на ТВ в качестве ведущих программы „Времечко“. А в последнее время известна лишь своими гневными тирадами в адрес тех, кто посмел не поддержать войну. Это преображение стало неприятным сюрпризом для легенды российского ТВ Киры Прошутинской.
Сейчас Кира Александровна не работает на телевидении и все реже появляется на публике. Она отошла от дел не только потому, что устала, но и потому, что настало другое время. Вокруг, по мнению Прошутинской, царит ненависть, нетерпимость, злоба.
Телеведущая и продюсер не раз призывала коллег и друзей быть сдержанными и спокойнее относиться к ошибкам друг друга. Хотя это ни к чему не привело. „Я и сейчас, когда достигла уже такого возраста, не умею ненавидеть. Хотя не понимаю: что происходит с людьми?! Как та же Яна из наивного, славного человека превратилась… Я понять не могу — вот что. Знаете, за эти годы много было чего было: и предательства, и подлости, и творческого воровства. Но надо как-то все пережить, чтобы сохранить себя. Я не хочу делить людей на своих и врагов, как теперь это делают многие“, — говорит Кира Александровна.