Российский суд арестовал победительницу „Евровидения“ (заочно)

В ведомстве уточнили, что поводом для дела послужила запись, которую певица опубликовала 4 апреля 2022 года на своей странице в одной из социальных сетей.

В прокуратуре заявили, что Джамала, публикуя „заведомо ложную“ информацию о действиях российской армии в Украине, руководствовалась мотивами национальной ненависти и „ненависти в отношении социальной группы „военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации““.

О какой именно записи идет речь, в прокуратуре не уточнили. Однако можно предположить, что речь про пост Джамалы, посвященный убийству мирных жителей в Буче.

Парадокс в том, что в апреле 2022 Джамала попала в список украинских артистов, которым на 50 лет запрещён въезд в Россию.

В 2016 году Джамала, представлявшая Украину, победила в конкурсе „Евровидение“ с песней „1944“ о депортации крымских татар.

Певица последовательно публично осуждает аннексию Крыма и вторжение российских войск в Украину. 20 ноября „Медиазона“ сообщила, что певицу объявили в розыск в октябре, а в ноябре — заочно арестовали.