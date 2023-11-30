Российский суд арестовал победительницу „Евровидения“ (заочно)(6)
Суд в Москве заочно арестовал украинскую певицу крымскотатарского происхождения Сусану Джамаладинову, известную как Джамала, по делу о распространении „фейков“ о российской армии, сообщает московская прокуратура в своем телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что поводом для дела послужила запись, которую певица опубликовала 4 апреля 2022 года на своей странице в одной из социальных сетей.
В прокуратуре заявили, что Джамала, публикуя „заведомо ложную“ информацию о действиях российской армии в Украине, руководствовалась мотивами национальной ненависти и „ненависти в отношении социальной группы „военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации““.
О какой именно записи идет речь, в прокуратуре не уточнили. Однако можно предположить, что речь про пост Джамалы, посвященный убийству мирных жителей в Буче.
Парадокс в том, что в апреле 2022 Джамала попала в список украинских артистов, которым на 50 лет запрещён въезд в Россию.
В 2016 году Джамала, представлявшая Украину, победила в конкурсе „Евровидение“ с песней „1944“ о депортации крымских татар.
Певица последовательно публично осуждает аннексию Крыма и вторжение российских войск в Украину. 20 ноября „Медиазона“ сообщила, что певицу объявили в розыск в октябре, а в ноябре — заочно арестовали.