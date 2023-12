Умер основатель группы The Pogues Шейн Макгоуэн

Шейн Макгоуэн считается одним из ключевых музыкантов для ирландской культуры второй половины ХХ века. В 1982 году он основал группу The Pogues, которая сочетала в своем творчестве элементы панка с кельтской мелодикой. Коллектив записал семь студийных альбомов. В 1990-е годы Макгоуэн выступал с группой Shane MacGowan and The Popes, а также выпускал сольные синглы вместе с Ником Кейвом, Джонни Деппом и Шинейд ОʼКоннор.