Умер основатель группы The Pogues Шейн Макгоуэн

В декабре 2022 года музыканта госпитализировали с вирусным энцефалитом, в результате чего он провел несколько месяцев в реанимации. Его только на прошлой неделе выписали из отделения интенсивной терапии, добавляет Sky News.

„Шейн всегда будет светом, мерилом моих мечтаний и любовью всей моей жизни“, — заявила его жена, журналистка и писательница Виктория Мэри Кларк.

На протяжении всей жизни Шейн Макгоуэн злоупотреблял алкоголем и наркотиками, что стало причиной его частых заболеваний. Например, он почти полностью лишился зубов.

Шейн Макгоуэн считается одним из ключевых музыкантов для ирландской культуры второй половины ХХ века. В 1982 году он основал группу The Pogues, которая сочетала в своем творчестве элементы панка с кельтской мелодикой. Коллектив записал семь студийных альбомов. В 1990-е годы Макгоуэн выступал с группой Shane MacGowan and The Popes, а также выпускал сольные синглы вместе с Ником Кейвом, Джонни Деппом и Шинейд ОʼКоннор.