30.11.2023, 15:52
Эстонского актера Лаури Педая обвинили в педофилии: блогерка показала его переписку с несовершеннолетними(11)
ФОТО: Erakogu/Õhtuleht
Одна из самых популярных блогеров Эстонии Маллу Марианн Трейманн (33), известная многим как Маллукас, опубликовала пост в своем блоге о том, что благодаря своему новому жениху узнала, что актер и ведущий Лаури Педая (36) якобы всем рассказывает, как много лет назад занимался сексом с несовершеннолетней Маллукас. Дошло до того, что в дело вмешалась полиция.