Эстонского актера Лаури Педая обвинили в педофилии: блогерка показала его переписку с несовершеннолетними

Блогерка утверждает, что ее новый бойфренд Томас Легрант показал ей сообщение, в котором Лаури Педая пишет, что в возрасте 19 лет занимался с сексом с Маллукас, которая младше его на три года и тогда была несовершеннолетней.

В том же посте Маллукас прикрепила скриншот ее переписки с Педая, где он признается, что „стратегически“ соврал для того, „чтобы выяснить, кому можно доверять, а кому нет“. В сообщениях Педая говорит, что рассказывал о сексе с блогеркой лишь одному человеку - ее новому бойфренду, чей подкаст „Lege“ он посетил месяц назад. „Почему смысл истории должен быть в том, как кичишься тем, что будучи совершеннолетним спал с несовершеннолетней девочкой? Ты что, педофил?“ - вопрошает Маллукас, которая училась с Педая в одной школе.