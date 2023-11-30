„Скачивай порнуху“: Дмитрий Дибров нашел секрет сохранения брака

Дибров убежден, что все проблемы в семейной жизни возникают из-за недостаточно серьезного внимания женщин к ее интимной стороне. Он убежден, что отчаявшиеся жены, обращающиеся к различным коучам за советами по сохранению брака, просто тратят деньги впустую. Для решения семейных проблем, по мнению телеведущего, женщине нужно вновь вызвать у мужа интерес к сексу — переодеться во что-то необычное, зажечь свечи, купить бутылку шампанского и устроить романтический ужин.

„Используйте свои фантастические преимущества, которые дает только брак. Ты, жена, как никто другой знаешь его. Так и делай то, что ему нравится! Если не знаешь как, грубо говоря, скачивай чертову порнуху!“ — призвал Дмитрий.

Он убежден, что уход мужчины к более молодой женщине является виной его жены. И добавил, что супруг должен отвечать за порядок в семье. „В своей семье я — министр иностранных дел. Таковым должен быть каждый мужчина. Он обязан отвечать за социальную полку, на которой семья находится. Это правда! А мама — это солнце. Она должна светить всем и везде“, — заключил Дибров.

Впрочем, и позиционирующий себя в качестве добытчика Дибров иногда заставляет жену волноваться о будущем. Этой весной он перестал вести шоу „Кто хочет стать миллионером?“, что испугало Полину. Она призналась, что была шокирована этой новостью, потому что зарплата мужа была главным источником доходов семьи. Женщина заявила, что не знает, как они будут жить дальше.