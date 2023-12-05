ПОДКАСТ | Куколды - эпидемия современного мира: таллиннский сексолог о секс-игрушках и необычных способах самоудовлетворения(2)
Это „Вредный подкаст“, где ведущие Виктория Муске и Виктория Скрынник не осуждают, а обсуждают личные истории из жизни гостей и слушателей. Гости подкаста „Вредный“ –реальные люди, с реальными историями, где случаями из жизни делятся не только гости, но и сами слушатели.
В первом выпуске „Вредного“ подкаста в гости к Виктории Скрынник и Виктории Муске пришла сексолог Ольга Зубкова, которая откровенно рассказала о необычных запросах и откровениях из ее практики. Поддержать девчонок и погреть уши присоединилась и редактор портала Bublik - Виктория Соломончук. Внимание! Некоторые вещи из разговора вас могут шокировать, а некоторые изрядно повеселить – приготовьте свои эмоциональные качели, и поехали!
Кстати, чтобы слушать вам было еще интереснее, в данный выпуск мы включили необычный интерактив – распаковку эротического адвент-календаря Satisfyer, который нам любезно предоставили наши друзья из Hotlips. Это был какой-то невероятный опыт, хорошо, что с нами был сексолог!
Бытует мнение, что секс-игрушки вызывают некое опасения, Ольга объяснила с чем это может быть связано: „Некоторые боятся что игрушки их заменят. Это больше, наверное, вопрос уверенности в себе и комплексов. Например, у мужчин это может быть вопрос - „Ну, в смысле, меня что, недостаточно?“. Это наверное самый главный страх. „То есть я значит где-то тебе недодал, раз тебе нужно что-то ещё“. То есть, немножко узкое мышление, потому что можно на игрушки посмотреть с другой стороны, как на разнообразие“.
При такой постановке вопроса необходимо работать с убеждениями, через установки, проработку. „Иногда мужчинам помогает услышать мнение со стороны: когда может сказать кто-то третий, или в передаче услышать, в статье прочитать, или друг опытом поделился, что они с женой что-то попробовали. То есть, когда говорит партнер - это одно, а вот если где-то там умный человек сказал, другой, тогда мужчина может подумать: ну, ладно, тогда попробуем“, - говорит Ольга.
Членом об косяк
Ольга поделилась шокирующей историей, которую узнала во время своего обучения: „Наш преподаватель поделился опытом из своей практики. Пришёл мужчина с запросом, что когда он занимается любовью с женщиной - он ничего не чувствует. То есть, вагинальный секс ему не приносит нужных ощущений. Во время сбора анамнеза выясняется, что тот способ, которым он доставляет себе удовольствие - вот сейчас может быть вы удивитесь - крайне специфичен. В общем, он брал полотенце, обматывал член, подходил к двери и делал несколько движений дверью и получал удовольствие от такой стимуляции. Конечно такая дезадаптивная мастурбация мешает в контакте с женщиной.
Куколдинг
Куколдинг - форма отношений, подразумевающих наблюдение партнеров за сексуальной изменой друг друга.
По-словам сексолога Ольги Зубковой подобные отношения за последнее время стали одним из самых популярных девиантных трендов. „Куколд - называют современной эпидемией,- говорит Ольга, психолог-сексолог. – Сегодня это является одним из самых частых запросов, когда приходят люди“
В студии раз возник вопрос: быть куколдом - это нормаль?
„Ну, там, как говорится, у каждого своя мотивация, так как участвуют минимум трое человек – смеется Ольга. – Если рассмотреть гипотезу, у мужчины это может быть страх измены. А тут он её как бы проигрывает и держит в фокусе контроля. То есть измена проигрывается перед ним. Возможно, внутри сидит страх, что жена может изменить, поэтому пускай я это допущу на своих глазах (это конечно бессознательный процесс), но в терапии мы можем на это выйти“.
Больше удивительных историй и поразительных открытий услышишь во „Вредном“ подкасте.’