ПОДКАСТ | Куколды - эпидемия современного мира: таллиннский сексолог о секс-игрушках и необычных способах самоудовлетворения

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Таймкоды подкаста 00:00. Первый эпизод нового подкаста Вредный!

01:41 - Какая самая популярная проблема с которой обращаются к сексологу?

03:25 - Домашние задания от сексолога

05:03 - Распаковка первой секс-игрушки

07:23 - Самая необычная сексуальная девиация с которой сталкивался сексолог

08:04 - Куколд - эпидемия современности

09:28 Как ведущая на свидании узнала что мужчина би-сексуален

14:00 - Это нормально, что тебя возбуждает то, что не возбуждает большинство людей

16:53 - Клиент который ОЧЕНЬ СИЛЬНО УДИВИЛ сексолога (Как мужчина ради удовольствия бил член дверью)

21:28 - Ролевые игры - очень терапевтично

23:46 - БДСМ помогает доверять партнеру

27:56 - Почему сложно испытать оргазм

32:11 - Почему люди бояться секс игрушек

34:47 Истории от слушателей: первый секс с божьей помощью!

37:18 Истории от слушателей: пациент-мужчина постоянно кончал мне на кушетку...

39:40 Про тантрический секс

В первом выпуске „Вредного“ подкаста в гости к Виктории Скрынник и Виктории Муске пришла сексолог Ольга Зубкова, которая откровенно рассказала о необычных запросах и откровениях из ее практики. Поддержать девчонок и погреть уши присоединилась и редактор портала Bublik - Виктория Соломончук. Внимание! Некоторые вещи из разговора вас могут шокировать, а некоторые изрядно повеселить – приготовьте свои эмоциональные качели, и поехали!

Кстати, чтобы слушать вам было еще интереснее, в данный выпуск мы включили необычный интерактив – распаковку эротического адвент-календаря Satisfyer, который нам любезно предоставили наши друзья из Hotlips. Это был какой-то невероятный опыт, хорошо, что с нами был сексолог!

Бытует мнение, что секс-игрушки вызывают некое опасения, Ольга объяснила с чем это может быть связано: „Некоторые боятся что игрушки их заменят. Это больше, наверное, вопрос уверенности в себе и комплексов. Например, у мужчин это может быть вопрос - „Ну, в смысле, меня что, недостаточно?“. Это наверное самый главный страх. „То есть я значит где-то тебе недодал, раз тебе нужно что-то ещё“. То есть, немножко узкое мышление, потому что можно на игрушки посмотреть с другой стороны, как на разнообразие“.

При такой постановке вопроса необходимо работать с убеждениями, через установки, проработку. „Иногда мужчинам помогает услышать мнение со стороны: когда может сказать кто-то третий, или в передаче услышать, в статье прочитать, или друг опытом поделился, что они с женой что-то попробовали. То есть, когда говорит партнер - это одно, а вот если где-то там умный человек сказал, другой, тогда мужчина может подумать: ну, ладно, тогда попробуем“, - говорит Ольга.

Членом об косяк