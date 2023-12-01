01.12.2023, 18:28
Макаревич запретил россиянам и белорусам скачивать свой новый альбом(52)
ФОТО: | Ritvars Stankevičs
Лидер группы „Машина времени“ Андрей Макаревич закрыл для жителей России и Белоруссии возможность скачивания и стриминга своего нового альбома „Убежище“. Об этом пишет портал Woman Hit.
Рок-певец в 2022 году уехал на ПМЖ в Израиль. На чужбине зарабатывает творчеством, недавно выпустил новый альбом. Исполнитель разрешил слушать и скачивать всем, кроме россиян и белорусов.
Альбом включает в себя 17 песен и молитву на иврите. В одной из песен есть слова: „Из нормальных людей не сделать козлов, из козлов – нормальных людей“.
„Я так захотел. Мне не очень хочется звучать для того большинства, которое сегодня поддерживает военную операцию. Те, кто не поддерживает, найдут способ послушать“, — отметил Макаревич.