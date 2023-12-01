Макаревич запретил россиянам и белорусам скачивать свой новый альбом

Рок-певец в 2022 году уехал на ПМЖ в Израиль. На чужбине зарабатывает творчеством, недавно выпустил новый альбом. Исполнитель разрешил слушать и скачивать всем, кроме россиян и белорусов.

Альбом включает в себя 17 песен и молитву на иврите. В одной из песен есть слова: „Из нормальных людей не сделать козлов, из козлов – нормальных людей“.

„Я так захотел. Мне не очень хочется звучать для того большинства, которое сегодня поддерживает военную операцию. Те, кто не поддерживает, найдут способ послушать“, — отметил Макаревич.