Внематочная беременность: Меган Фокс потеряла ребенка

Артистка призналась, что у нее есть и другие тайны, о которых она еще не рассказывала. Фокс не раз пришлось столкнуться с тяжелыми моментами в жизни. „Поскольку, когда я была моложе, у меня была внематочная беременность, у меня были и другие вещи, о которых я не собираюсь говорить, потому что, не дай бог, мир поднимет шум“, — заявила Меган.