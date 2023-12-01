Внематочная беременность: Меган Фокс потеряла ребенка
37-летняя звезда Голливуда Меган Фокс поделилась своим горем с изданием PageSix. Она призналась, что потеряла еще одного ребенка. Актриса столкнулась с еще одной неудачной беременностью — внематочной, пишет Womanhit.
Артистка призналась, что у нее есть и другие тайны, о которых она еще не рассказывала. Фокс не раз пришлось столкнуться с тяжелыми моментами в жизни. „Поскольку, когда я была моложе, у меня была внематочная беременность, у меня были и другие вещи, о которых я не собираюсь говорить, потому что, не дай бог, мир поднимет шум“, — заявила Меган.
Ранее актриса призналась, что была беременна: она ждала дочь от нынешнего возлюбленного Колсона Бэйкера (Machine Gun Kelly), но потеряла ребенка. Этот секрет актриса раскрыла в своем сборнике стихов „Красивые мальчики ядовиты“, где посвятила стихи нерожденной дочери. Напомним, у Меган Фокс есть трое сыновей от бывшего мужа Брайана Остина Грина.