ФОТО | Спела на русском, эстонском и даже украинском! Алика Милова зажгла на концерте в честь выхода своей дебютной пластинки

После побед в шоу „BRAVO!“ на ETV+, в программе „Эстония ищет суперзвезду“ и конкурсе Eesti Laul Алика Милова отправилась на „Евровидение“ в Ливерпуль, где представляла Эстонию с песней „Bridges“ и заняла восьмое место.

В дебютном альбоме Алики есть как уже известные многим синглы, так и новые песни - всего 13 песен на русском, эстонском, английском и даже украинском языке. В записи альбома участвовали продюсеры из Эстонии, Нидерландов, Финляндии и Латвии.