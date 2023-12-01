„Окружение тянуло вниз“: Садальский рассказал о проблеме Аллы Пугачевой(3)
Актёр театра и кино Станислав Садальский выразил мнение, что у покинувшей Россию певицы Аллы Пугачёвой было сложное окружение.
„Алла всегда работала с очень хорошими текстами. У Ахматовой, Мандельштама она брала стихи. Но окружение очень сложное у неё было, тянуло её все время вниз“, — поделился мнением актёр.
Певец Юлиан подтвердил слова Садальского, отметив, что общение с некоторыми окружавшими артистку людьми не шло ей на пользу. Он при этом отметил, что тесно не общался с Пугачёвой. „Помню, увиделись с Пугачёвой на премьере фильма с Нонной Мордюковой. Она у меня вдруг спросила: „Почему ты никогда ничего у меня не просил?“ На это я ей ответил, что живу по Булгакову и никогда ни у кого ничего не прошу. „А вы, наверное, живете в мире просьб все время: у вас все время кто-то что-то просит““, — вспомнил певец.