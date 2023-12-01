Гуф с кастетом заявился на виллу к бывшей жене

Накануне Юля вместе с их дочерью Тиной отправилась на Пхукет, где рэпер живет в последнее время. Девушка, как мы помним, за общение с ним, но только как с отцом своего ребенка. А потому тоска по дочери — явно не та причина, по которой Гуф, судя по крику петухов на фоне, ранним утром с кастетом в руках начал штурмовать виллу, где остановилась его бывшая жена с дочерью. „Хочу знать, с кем моя дочь и моя жена. Юль, я буду ждать, пока не проснется ребенок, мне п***й. Юля, там задний вход есть, можешь с*****ь через него. Юля Королева!“ — кричит Гуф в ролике, который записал.

Пока девушка спала, поклонники в ужасе наблюдали за тем, как Гуф создает новые аккаунты в инстаграме*, ведет эфиры и записывает странного содержания ролики. „Я себя чувствую абсолютно правым. Три года терпел эту х****ю“, „Спасибо тебе опять за то, что я во всей н****е, которая есть на острове“, — эти и другие короткие фразы между делом „вбрасывал“ Гуф в своих видео.

Осторожно: много мата и бреда.

„Мы не можем никак повлиять на то, чтобы он улетел. Он угрожает моей жизни, угрожает жизни Тины. Он приходил в наш дом с оружием — все вы видели эти видео. Он стучался, он пытался проникнуть в дом“‎, — сообщила напуганная экс-супруга. Юля добавила, что сейчас болеет — у нее подозрение на ковид, при этом оставить ребенка дома, чтобы съездить в больницу, она боится.

Что случилось с бывшим супругом и почему он хочет отобрать у нее дочь, девушка искренне не понимает. Юля, еще когда их с Гуфом развод не был оформлен, не раз говорила, что они всегда будут общаться как родители. Подчеркнула она и то, что в Москве на этой почве конфликтов у них не возникало.