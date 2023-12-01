ФОТО | 58-летняя Ирина Безрукова удивила подписчиков селфи без макияжа

Показывать свою внешность такой, какая она есть — настоящий тренд среди не только зарубежных, но и российских селебрити. Так, недавно Анна Седокова вышла на связь с подписчиками без мейк-апа, а вслед за ней и Ирина Безрукова решила продемонстрировать поклонникам, как выглядит в обычной жизни. На днях звезда опубликовала в личном блоге свежие кадры с занятий йогой в тайском отеле и поделилась с аудиторией мыслями о том, будет ли продолжать практику по возвращении в Москву.