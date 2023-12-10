Культура
10.12.2023, 08:04

Ник Вуйчич: Неудача — часть процесса пути. Я рано понял это и не знаю, что такое „невозможно“

 
Анита Седлиня
rus.delfi.lv
Ник Вуйчич
Ник Вуйчич
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

„Да, многих вдохновляет человек, у которого нет конечностей, который мечтает и достигает больших целей“, — говорит Ник Вуйчич, вдохновитель, мотивационный оратор и автор книг, в беседе с Delfi, напоминая нам, что одних желаний недостаточно, что мечты требуют упорного труда. Его цель — сделать мир лучше, и в рамках этой цели Ник в ноябре побывал в Риге и Таллинне.

Ник Вуйчич родился в Австралии в 1982 году, и его родители, переехавшие на далекий континент из бывшей Югославии, не предполагали, что их ребенок будет особенным, без рук и ног. Они сделали все возможное, чтобы жизнь их сына ничем не отличалась от жизни его сверстников, но, несмотря на это, Ник пережил периоды депрессии и даже попытку самоубийства. В юном возрасте он понял, что должен научиться благодарить за то, что у него есть, а не за то, что ему не дано!

Звучит красиво — путешествовать. Но это настоящая работа.Да, это так. Я занимаюсь этим уже 20 лет, и сейчас, когда я женат и у меня четверо детей, я уже не так много путешествую, как раньше. Если сложить все полеты вместе, то получается, что я налетал пять миллионов километров и находился в воздухе семь месяцев своей жизни. Во время пандемии мы поняли, что воспринимали путешествия как должное. Я уже не так часто летаю, но я благодарен за возможность приехать, мне приятно побывать в стране, где я раньше не был.

Есть ли какой-то момент, который повлиял на то, что вы решили заниматься именно этой работой, а не, например, стать бухгалтером?

Я планировал стать инвестором, биржевым маклером или бухгалтером. (Смеется) Мой отец всегда говорил, что я умный — используй свои мозги! Мне нравились шахматы, и я думал, что буду работать с цифрами, математикой. В старших классах я был вице-президентом школьного совета, как лидер, мне приходилось выступать с речами, и я очень нервничал из-за этого. Одну из речей услышал сотрудник школы, который чистил туалеты, отозвал меня в сторону и похвалил.

Он сказал, что я буду путешествовать по миру и действительно помогу многим людям. „Нет, — сказал я, — вы сумасшедший старик. Мне нечего рассказать другим“. Однако — есть. Буквально три месяца он почти умолял меня рассказать историю своей жизни, свой опыт, открыть свое сердце. Когда я наконец согласился выступить на организованном им школьном мероприятии, люди в аудитории плакали. Когда мне было 17, 18, 19 лет, я выступил 12 раз. В 12-й раз я напомнил аудитории, что они прекрасны, они великие, что никогда не надо сдаваться и надо давать себе шанс. Одна девушка встала, подошла и расплакалась у меня на плече. „Спасибо вам, никто никогда не говорил мне, что любит меня. Никто никогда не говорил мне, что я прекрасна такой, какая я есть“, — сказала она, и я понял, что рожден быть вдохновителем.

Мы никогда не знаем, что переживает человек. Подвергался ли он сексуальному насилию, была ли у него семья, пережил ли он травму — мы ничего не знаем. Но любовь — это начало надежды, и, если я могу посеять семена любви и заставить людей дать себе шанс, это уже сила!

Тысячи людей слушают вас и то, что вы говорите. Насколько тяжел этот груз ответственности?

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