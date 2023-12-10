Ник Вуйчич: Неудача — часть процесса пути. Я рано понял это и не знаю, что такое „невозможно“

Ник Вуйчич родился в Австралии в 1982 году, и его родители, переехавшие на далекий континент из бывшей Югославии, не предполагали, что их ребенок будет особенным, без рук и ног. Они сделали все возможное, чтобы жизнь их сына ничем не отличалась от жизни его сверстников, но, несмотря на это, Ник пережил периоды депрессии и даже попытку самоубийства. В юном возрасте он понял, что должен научиться благодарить за то, что у него есть, а не за то, что ему не дано!

Звучит красиво — путешествовать. Но это настоящая работа.Да, это так. Я занимаюсь этим уже 20 лет, и сейчас, когда я женат и у меня четверо детей, я уже не так много путешествую, как раньше. Если сложить все полеты вместе, то получается, что я налетал пять миллионов километров и находился в воздухе семь месяцев своей жизни. Во время пандемии мы поняли, что воспринимали путешествия как должное. Я уже не так часто летаю, но я благодарен за возможность приехать, мне приятно побывать в стране, где я раньше не был.

Есть ли какой-то момент, который повлиял на то, что вы решили заниматься именно этой работой, а не, например, стать бухгалтером?

Я планировал стать инвестором, биржевым маклером или бухгалтером. (Смеется) Мой отец всегда говорил, что я умный — используй свои мозги! Мне нравились шахматы, и я думал, что буду работать с цифрами, математикой. В старших классах я был вице-президентом школьного совета, как лидер, мне приходилось выступать с речами, и я очень нервничал из-за этого. Одну из речей услышал сотрудник школы, который чистил туалеты, отозвал меня в сторону и похвалил.