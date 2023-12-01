ФОТО | Ура, Санта приехал! Толпы народа собрались в Ротерманни поглазеть на грузовик Coca-Cola(6)
Долгожданный, легендарный караван Coca-Cola прибыл в Таллинн и привез с собой настоящую рождественскую сказку. Рождественский караван начал свое путешествие из Деревни Санта-Клауса в Рованиеми 4 ноября и отпразднует торжественное завершение своего ежегодного тура 1 декабря в Таллинне.
Рождественский караван Coca-Cola имеет длину 17 метров, ширину примерно 2,6 метра и вес более 26 тонн.
С тех пор, как караван Coca-Cola впервые появился в телевизионной рекламе в середине 90-х, прошло почти тридцать лет, а образ большого и доброго Санта-Клауса плотно закрепился в умах людей. Так, фургон стал рождественским символом во всем мире. Пожалуй, сегодня, действительно, уже не найти семьи, на чьем столе в праздники не окажется бутылочки Coca-Cola.
Рождественский караван Coca-Cola пробудет в Таллинне несколько часов. Посетить рождественский рынок и зону с праздничным фургоном можно будет только сегодня, 1 декабря, с 16:00-20:00 в квартале Ротерманн, на парковке за кинотеатром Apollo Coca-Cola Plaza (Mere pst 4, 10111 Таллинн).
Смотрите фото!