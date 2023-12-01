Красота и страшная сила: вышел трейлер приквела „Безумного Макса“ — „Фуриоса“ с помолодевшей героиней

В боевике молодая Фуриоса сразится с лидером байкерской банды, который ее похитил, и попытается вернуться в родные Зеленые земли. Роль главного противника героини исполнил Крис Хемсворт.

Режиссером, сценаристом и продюсером ленты вновь стал Джордж Миллер, который запустил франшизу „Безумный Макс“ в 1979 году. История Макса Рокатански (Мэл Гибсон) по сути завершилась на третьей части „Безумный Макс 3: Под куполом грома“ в 1985 году. Но в 2015 году Миллер перезапустил франшизу с фильмом „Безумный Макс: Дорога ярости“, где нового Макса воплотил Том Харди.

Кстати, знаменитый создатель видеоигр Хидэо Кодзима высоко оценил трейлер „Фуриосы“. Впечатлениями он поделился в своем микроблоге. „Наконец-то он вышел и сразу зарядил меня энергией“, — написал Кодзима и признался, что „посмотрел ролик уже десяток раз“.

Фильм выйдет в мировой прокат 24 мая 2024 года — как раз к 45-летию франшизы.