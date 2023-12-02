ВИДЕО | „Взаимодействующие кисти рук“: российский телеканал оштрафовали за „ЛГБТ-пропаганду“ в клипе Сергея Лазарева

Телеканал признали виновным в пропаганде „нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола“ в интернете (часть 3 статьи 6.21 КоАП).

В протоколе, который процитировала пресс-служба, говорится следующее: „Отдельно стоит обратить внимание на фрагмент, представленный последовательной сменой кадров, демонстрирующих взаимодействующие кисти рук (ласкающие друг друга), чье взаиморасположение в пространстве, их индивидуальные особенности (волосяной покров, форма ногтевой пластины, маникюр, украшения) позволяют их воспринимать как принадлежащие двум разным людям одного пола, то есть потенциально воспринимающиеся как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения“.

Клип Лазарева был опубликован с пометкой 18+. В нем снялись влюбленные пары, в том числе однополые, а также родственники, например, семья с ребенком. В ролике люди целуются, обнимаются и держатся за руки.

В декабре 2022 года Владимир Путин подписал закон о запрете „пропаганды“ ЛГБТ, педофилии и „смены пола“ среди взрослых. После этого из сериалов начали вырезать сцены с упоминанием ЛГБТ, а суды стали штрафовать онлайн-кинотеатры за „пропаганду“ однополых отношений в размещенных на платформах фильмах.

30 ноября 2023 года Верховный суд России объявил „экстремистским“ и запретил „международное общественное движение ЛГБТ“.

Запрет „движения ЛГБТ“, считают опрошенные „Медузой“ активисты, приведет к усилению ненависти и травли в отношении сообщества и, вероятно, повлечет за собой преследование ЛГБТК-персон просто за сам факт их существования.