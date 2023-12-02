ВИДЕО | Маколей Калкин расплакался на открытии именной звезды в Голливуде

Маколей обратился к своей возлюбленной Бренде Сонг, поблагодарив за смысл жизни, который она помогла ему обрести. „Ты — лучшая женщина, которую я когда-либо знал, ты — лучший человек, которого я когда-либо знал. Ты подарила мне смысл жизни. Ты подарила мне семью“, — признался Калкин со слезами на глазах.

Маколей и Бренда начали встречаться в 2017 году. А весной 2021-го у пары родился сын, которого назвали Дакота, в честь погибшей сестры актёра.

Друзья и близки Калкина отмечали, что отношения с Сонг очень изменили его. Причем перемены эти были в лучшую сторону — появление семьи сделало Маколея более зрелым и ответственным человеком.

В 2022 году пара объявила о помолвке. Но до сих пор не известно, заключили они брак или продолжают находиться в статусе жениха и невесты. Между тем в том же 2022-м у Калкина и Сонг родился второй ребенок. Родители не спешили объявлять о пополнении в семье, несколько месяцев скрывая сына, да и имя малыша они пока не назвали.