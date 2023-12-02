Кино
02.12.2023, 12:01

Александра Митту вновь перевели в реанимацию

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Александр Митта
Александр Митта
ФОТО: Youtube

Режиссера Александра Митту вновь перевели в реанимационное отделение из-за резкого ухудшения состояния. Об этом сообщает телеграм-канал „112“.

„Сейчас медики делают все возможное, чтобы справиться с осложнениями, которые возникли в ходе лечения“,— отмечается в сообщении.

Митту госпитализировали в медучреждение в конце ноября. Состояние режиссера резко ухудшилось из-за пневмонии. Течение болезни осложнил хронический недуг Александра Наумовича.

Причем сам Митта ложиться в больницу не хотел до последнего, однако госпитализация все же потребовалась. И, как утверждали телеграм-каналы, доставили звезду сразу в реанимацию.

Позже помощник режиссера сообщил, что Митту перевели в обычную палату. Информацию об улучшении самочувствия Александра Наумовича также подтвердил его единственный сын Евгений. Он опроверг слухи о том, что знаменитость госпитализировали с инсультом, отметив, что не понимает поднятой шумихи. По словам сына режиссера, в больницу тот попал из-за ряда хронических заболеваний, естественных для человека его возраста.

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