Александра Митту вновь перевели в реанимацию

„Сейчас медики делают все возможное, чтобы справиться с осложнениями, которые возникли в ходе лечения“,— отмечается в сообщении.

Причем сам Митта ложиться в больницу не хотел до последнего, однако госпитализация все же потребовалась. И, как утверждали телеграм-каналы, доставили звезду сразу в реанимацию.

Позже помощник режиссера сообщил, что Митту перевели в обычную палату. Информацию об улучшении самочувствия Александра Наумовича также подтвердил его единственный сын Евгений. Он опроверг слухи о том, что знаменитость госпитализировали с инсультом, отметив, что не понимает поднятой шумихи. По словам сына режиссера, в больницу тот попал из-за ряда хронических заболеваний, естественных для человека его возраста.