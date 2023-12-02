Потап и Настя развелись?

„Недавно я услышал в частном разговоре, что Потам и Настя Каменских развелись. Он сейчас живет за границей, а Настя тусуется в Украине. С собачкой по лесу гуляет – я видел в Instagram. Я не могу понять, почему это она в Украине. Они же вместе уезжали. Она очень быстро вернулась“, — рассказал украинский блогер и радиоведущий Артур Адамов. По его словам, сейчас ходят такие слухи, что вот неделя-вторая и Потап с Настей объявят о своем разрыве. При этом он указал, что Каменских не говорит о разводе по личным причинам.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов сообщил, что Потап и Настя Каменских разводятся из-за неверности. По его словам, продюсер изменил супруге с ее подругой, а Каменских якобы не простила этого. Он указал, что пара тайно разошлась. Позже Беспалов опроверг слухи о том, что разлучницей стала подопечная продюсера Катерина, с которой Потап недавно презентовал новую песню „Рай де?“. Блогер заверил, что между Потапом и Катериной сугубо профессиональные отношения.

Потап попытался опровергнуть слухи. В частности, он у себя в Инстаграм выставил совместное с Настей видео, снятое в Майами. Алексей пояснил, что там они представляли новую испаноязычную песню Каменских „Tu y Yo“. То есть, вроде бы, всё хорошо — во всяком случае, в профессиональном плане.

В комментариях, впрочем, Потапа захейтили сами же украинцы, но по другому поводу: почему, мол, он разъезжает по курортам, пока другие находятся под российскими обстрелами, а то и на фронте. Досталось даже за использование второго языка в посте (причём не русского, а английского). Впрочем, как говорится, это совсем другая история...