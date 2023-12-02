Юлия Пересильд тайно вышла замуж

Юлия Пересильд много лет была в отношениях с режиссером Алексеем Учителем. Она родила ему двоих дочерей, но так и осталась в статусе любовницы. После разрыва Учителю и Пересильд удалось сохранить тёплую связь, и актриса смогла двигаться дальше.

После того, как Юлия стала первой актрисой, игравшей роль в космосе и побывавшей на МКС, карьера звезды стремительно развивается. Не отстает и личная жизнь: недавно у звезды появился любимый мужчина, 35-летний коллега Михаил Тройник. Парочка начала появляться на светских мероприятиях, а на днях стало известно, что свои отношения они связали в ЗАГСе. Об этом, правда, сообщает Telegram-канал „Героиня Татлера“, ссылаясь на некий анонимный „собственный источник“.