„Ненавидит все, что связано со счастьем“: Лайма Вайкуле раскритиковала пропагандистку Симоньян

„Возмущения в мой адрес лились из разных концов мира. Я бы промолчала, но не буду. Честно говоря, до недавних пор я даже не знала, кто такая Маргарита Симоньян, а теперь очень хорошо с ней знакома. Это человек, которому чужды нормы морали и этики. Она относится к категории нерукопожатных личностей. Это лично мое мнение. Мне кажется, что её переполняет чувство ненависти к всему тому, что наполнено счастьем. Я хорошо знаю Пугачёву и ее мужа Максима Галкина. Они — очень хорошая, гармоническая пара. Я не понимаю, почему Симоньян к ним пристала“, — возмущена певица.