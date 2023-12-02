Режиссер Дэвид Линч расстался с четвертой женой

Это четвертый брак Линча. Ранее он был женат на Пегги Ленц. В 1968 году у них родилась дочь Дженнифер Чемберс Линч. Этот брак просуществовал семь лет. Второй женой режиссёра стала Мэри Фиск. Пара узаконила отношения в 1977 году, а через пять лет у них родился сын Остин Джек Линч. После развода с ней в 1987 году стал встречаться с актрисой Изабеллой Росселлини, но до брака они отношения так и не дошли. Третьей официальной женой стала монтажёр Мэри Суини. В 1992 году она подарила Дэвиду сына Райли. Официально свои отношения пара оформила лишь в 2006 году, но всего через два месяца после свадьбы сообщила о разводе.