Кино
02.12.2023, 20:30

Режиссер Дэвид Линч расстался с четвертой женой

 
Линч с супругой в 2017
Линч с супругой в 2017
ФОТО: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT | AFP

Четвертая жена американского режиссера Дэвида Линча Эмили подала на развод после 14 лет брака. Об этом сообщает TMZ.

Актриса Эмили Линч, по данным издания, запросила о единоличной опеке над 11-летней дочерью от Линча Лулу Богинией с правом режиссера посещать ребенка.

Кроме того, женщина потребовала от режиссера „Твин Пикса“ и „Малхолланд Драйва“ супружеских выплат и оплаты расходов на адвоката.

Это четвертый брак Линча. Ранее он был женат на Пегги Ленц. В 1968 году у них родилась дочь Дженнифер Чемберс Линч. Этот брак просуществовал семь лет. Второй женой режиссёра стала Мэри Фиск. Пара узаконила отношения в 1977 году, а через пять лет у них родился сын Остин Джек Линч. После развода с ней в 1987 году стал встречаться с актрисой Изабеллой Росселлини, но до брака они отношения так и не дошли. Третьей официальной женой стала монтажёр Мэри Суини. В 1992 году она подарила Дэвиду сына Райли. Официально свои отношения пара оформила лишь в 2006 году, но всего через два месяца после свадьбы сообщила о разводе.

С Эмили Стоуфл (которая моложе на 30 лет) Линч познакомился на съёмочной площадке фильма „Внутренняя империя“. В 2009 году пара узаконила отношения.

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