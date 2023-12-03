10 причин, по которым вы обязательно должны прийти на спектакль „Лотте“ - такой постановки вы больше нигде не увидите!

История Лотте, девочки-собачки, всегда позитивна и ненасильственна, так будет и в декабрьском спектакле. Шоу было создано его авторами Янно Пылдмаа и Хейки Эрнитсом, чьим незыблемым принципом на протяжении многих лет было то, что доброта делает жизнь интересной. В современном мире, наполненном насилием, среди мультфильмов, где кипят драки, создавать увлекательные истории без насилия - это необыкновенное умение, и Янно и Хейки прекрасно справляются с этим!

Лотте, несомненно, попало в самое сердце всех эстонских детей, ее характер и истории считаются феноменальными. На конкурс рисунков на тему Лотте поступило более 600 рисунков от детей, и тысячи детей по всей Эстонии уже сделали елочки для конкурса елок Pere ja Kodu и Эстонской ассоциации предприятий циркулярной экономики, чтобы выиграть билеты на спектакль. ERR также пишет о том, как сильно любят Лотте.

Это самая впечатляющая детская театральная постановка в Эстонии. Это не просто театр или мюзикл, а большая движущаяся сцена, которая превращается в волшебное озеро, покрытое льдом - с фигуристами под руководством тренера Анны Леванд и детским хором ETV под руководством Аарне Салувеер. За три часа на сцену выйдут более ста человек! Такой постановки вы не увидите ни в одном театре.

В постановке „Лотте и пропавший Санта-Клаус“ участвует исключительно большое количество самых выдающихся эстонских актеров и певцов - Герли Падар-Пармас, Камилла Миранда Пармас, Майт Мальмстен, Сепо Сееман, Отт Лепланд, Пирет Крумм, Яанус Тепомеес, Хардо Адамсон, Вейкко Тяэр, Рагне Пекарев, Тийт Сукк, Отт Райдметс, Неле-Лиис Вайксоо, Прийт Волмер, Мярт Якобсон и Лаури Лийв - вот лишь некоторые из многих замечательных актеров и певцов, которые выйдут на сцену. Вы просто обязаны увидеть это своими глазами!

„Лотте и пропавший Санта-Клаус“ - это совершенно новая постановка, созданная только на одни выходные, которую больше никто и никогда не увидит. Если вы не придете сейчас, у вас не будет шанса увидеть это снова.

Много хорошей музыки на шоу

Прийт Паюсаар и Лило Тунгал создали для спектакля „Лотте и пропавший Санта-Клаус“ много красивой и совершенно новой музыки, которая легко запомнится детям и будет сопровождать их игры еще долгое время. Одну из песен из спектакля вы можете послушать здесь:

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00

Это лучший подарок для любого возраста.

Спектакль продуман таким образом, чтобы доставить массу удовольствия как малышам, так и подростками, и взрослым! „Это будет очень увлекательно и даже еще более семейно, чем предыдущие постановки, - взрослым придется много читать между строк, это будет весело и остроумно“, - обещает в интервью Герли Падар-Пармас, одна из главных героинь шоу. Так что - приглашаются абсолютно все, и никто не будет разочарован!

Было получено много воодушевленных отзывов за предыдущее выступление, подобное этому.

Мы уже второй раз сотрудничаем с создателями „Лотте“, и предыдущий спектакль такого же качества, „Лотте и тайна потерянной яблони“, получил исключительно положительные отзывы как от детей, так и от родителей, бабушек и дедушек. На лицах тех, кто покидал спектакль, были улыбки, и они подтвердили, что не прийти на него было бы большой ошибкой.

Продажа билетов идет полным ходом

Последние несколько недель перед спектаклем - самые активные, и вы не успеете оглянуться, как свободные места могут ускользнуть от вас. До и после последнего спектакля мы слышали много грустных голосов людей, которые опоздали с покупкой билетов и не попали на представление. Не позволяйте этому случиться с вами, приобретайте билеты в Piletitasku прямо сейчас!

Все говорят об этом.

Тысячи людей уже купили билет - все говорят о шоу, и все дети с нетерпением ждут его! Представьте, как Лотте займет все темы для разговоров в детских садах и школах после шоу! Не оставляйте своего ребенка в стороне от этих тем!

Только в один уик-энд, 8, 9 и 10 декабря, „Лотте и пропавший Санта-Клаус“ устроит грандиозную феерию, когда Unibet Arena превратится в зимнюю страну чудес. Билеты уже в продаже в Piletitasku.