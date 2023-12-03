Кино в подарок: чем Киркоров удивил дочь в день ее 12-летия

В этом году день рождения дочери Филиппа совпал с премьерой 10-й части самой новогодней франшизы „Ёлки“. Для певца мероприятие стало особенным по многим причинам — он сыграл одну из ролей в фильме и выступил исполнителем саундтрека.

Именинница привела на премьеру весь свой класс — в честь праздника девочку вывели на сцену, где подарили игрушечного щенка и такое количество цветов, что потом из зала их уносили несколько телохранителей.

О том, чем наследница музыканта хочет заниматься в будущем, пока неизвестно, ясно одно — становиться актрисой девочка категорически не хочет. Она настолько против этой профессии, что дочь поп-короля в „Ёлках-10“ вместо неё… пришлось сыграть другой девочке. Причём это оказалась дочь другой звезды эстрады — Владимира Лёвкина.

Согласно сценарию, девочка осталась недовольна подарком от артиста — скульптурой собаки. Вместо этого экранная Алла-Виктория попросила отца поймать настоящего пса с улицы. „Ты даже не представляешь себе, каких трудов мне стоило доставить эту собаку, она из Нью-Йоркского музея, ее создал Энди Уорхол, их всего пять в мире!“ — сокрушается Киркоров из фильма. Но делать нечего: желания ребёнка — закон.