Любовница Александра Абдулова раздала драгоценности старушкам и замаливает грехи в монастыре

И пока все обсуждают сходство Евгении с ее именитым родителем, в новостную повестку ворвалась бывшая любовница легендарного актера. После его смерти Лариса Штейнман нашла утешение в вере и теперь готовится уйти в монастырь. Но перед этим решила покаяться в своих грехах.

Своего возлюбленного она называет „сложным человеком“. „С Абдуловым не могло быть идеально и хорошо. Это тот вид мужчин-мачо, которых любят, потому что не любить их просто невозможно. У них есть великолепное умение брать любовь, устилать пол букетами, биться, а на следующий день говорить: ’’Все, извини’’“, — поделилась она в студии программы „Прямой эфир“.

Когда-то ради нее актер разрывался между Москвой и Санкт-Петербургом. Потом они снимали номер в гостинице на берегу Мойки и по несколько дней не выходили на улицу.

Лариса мечтала, что в один прекрасный момент мужчина-мечты позовет ее замуж, но Абдулов никогда не скрывал: такого в его планах не было.

Актер был любимцем женщин, сам же он любил только свою работу. Лариса переживала за мужчину, он начал сдавать, спасение искал в алкоголе. Она пыталась вытащить его, открыть глаза на друзей, которые спаивали звезду. Они в ответ грозили: „Тебя рядом с ним не будет“. И вскоре Лариса поняла, как решили от нее избавиться.

У актера пропали золотые часы, и подозрение пало на женщину, к ней даже приходили полицейские. Часы, увы, не нашли, и осадочек остался.

„Когда я ушла от него, то взяла драгоценности, которые покупала на его деньги, пошла в метро, раздала старушкам. И стало так легко. Я избавилась от этой тяжести и сожаления“, — призналась Штейнман.

Этот роман навсегда оставил след в ее душе, она так и не нашла покоя и последний год свой жизни живет в Крыму, в одном из монастырей, в келье и неустанно молится. Свою дальнейшую жизнь она видит только в служении.

„Живу в келье с другими матушками. Утренняя служба, затем утренняя трапеза. Когда я жила во Франции, то мы ели горячий круассан и кофе с молоком пили. Теперь пирожки с чесноком и луком. Первое время скучала, а сейчас с молитвой намного вкуснее и благодатнее“, — говорит она.