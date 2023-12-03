03.12.2023, 17:01
Стал известен гонорар Максима Галкина на корпоративе вне России(54)
ФОТО: Youtube
Комик Максим Галкин получает €100 тысяч за выступление на корпоративе в Турции. Об этом сообщили в шоу „Новые русские сенсации“.
Пранкер позвонил директору Галкина Эльвире Мокробородовой и спросил ее, сколько будет стоить выступление артиста в Турции. По телефону менеджер заявила, что стоимость гонорара составляет €100 тысяч.
В октябре 2022 года Галкин и его жена Алла Пугёчева вместе с детьми улетели из России в Израиль. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачёва отправились на Кипр.