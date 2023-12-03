Видео | Александр Сокуров ушел из кино. А его последний фильм опубликовала Ксения Собчак

Сокуров считает, что это произошло из-за запрета Министерства культуры РФ проката его картины „Сказка“. Режиссёр признался, что в данный момент не работает над новыми проектами, так как ему нельзя снимать и показывать кино в России.

Сокуров подал документы в Министерство культуры РФ, чтобы получить прокатное удостоверение на показ фильма „Сказка“ в сентябре 2023 года. Минкульт России отказался его выдавать.

13 октября организаторы фестиваля „Каро.Арт“ в Москве сообщили, что показ фильма „Сказка“, запланированный на 15 октября, отменен. Сокуров объяснял, что никаких объяснений такого решения он не получал — и не знает, какие могут быть „мотивировки“ против показа его работы. Режиссер отмечал, что „возмущен нарушением закона государственными органами“, поскольку, согласно Конституции, „в России цензура запрещена“.

Тем временем фильм (а также дискуссию — точнее, скорее, обмен мнениями) опубликовала в своём Youtube-канале Ксения Собчак. „Это первый фильм режиссера, которому не дали в России прокатного удостоверения. Чиновники из Минкультуры сослались на „иные случаи, определённые законом“. Фактически — отказали без объяснения причин. Сейчас у каждого из вас есть возможность попытаться понять, почему было принято такое решение и насколько оно адекватно“, — говорится в телеграм-канале Собчак „Кровавая барыня“.