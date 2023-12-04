Близкая подруга Аллы Пугачевой умирает от рака

Она покинула Россию еще в 2022 году, но с друзьями оставалась на связи. Теперь под угрозой жизнь близкой подруги Примадонны — композитора Лоры Квинт. Она находится при смерти из-за онкологии.

Экс-возлюбленная Валерия Леонтьева один раз смогла победить болезнь, но потом случился рецидив. У пианистки снова обнаружили увеличение лимфоузлов, болезнь распространилась с новой силой. Как сообщает Shot, у 70-летней пациентки отекает правое легкое и разрушается позвоночник.

Онкологию композитору впервые диагностировали еще в 2010 году. Тогда врачи смогли подобрать нужный состав для химиотерапии, и болезнь отступила, долгие годы она жила в ремиссии, регулярно проверяя состояние здоровья. Артистка раз в год проходила большое обследование и последнее, которое было проведено в ноябре, принесло печальные вести.

Увеличились опухоли в лимфоузле и в подкожно-жировой клетчатке левого бедра: количество злокачественных клеток выросло в три раза. Там же обнаружены два новых образования до 10 мм.

Супруг Лоры старается во всем поддерживать жену и не выдавать ее состояния окружающим. Медики составили новый план лечения для пианистки и надеются, что болезнь в очередной раз удастся победить.

Лору Квинт связывает давняя дружба со многими российскими артистами, но Алла Пугачева стала настоящим ангелом хранителем для ее счастья. Когда закончился роман Лоры с Валерием Леонтьевым, она стала сотрудничать с молодым исполнителем Андреем Билль. Вскоре взаимоотношения из творческой плоскости перешли в романтическую. Но разница в семь лет смущала Лору, она была старше возлюбленного. Эту дилемму разрешила Примадонна. Она убедила влюбленных забыть о предрассудках и не обращать внимание на чужое мнение. В 1989 году Лора и Андрей поженились и с тех пор счастливы вместе.